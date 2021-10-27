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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Şizofrene terörist damgası

Mustafa AKBABA
Şizofrene terörist damgası

Müslüman ya da göçmen görünüme sahip olanların her saldırısını İslam’a bağlayan ve ‘İslami terör’ diyenler yine çuvalladı. Bilirkişi raporları, ‘Saldırgan şizofren’ dedi

HEMEN İSLAM'A BAĞLIYORLAR
ALMANYA'NIN Würzburg kentinde 25 Haziran 2021'de Somalili Abdirrahman Jibril A., bıçaklı saldırı düzenledi ve üç kişiyi öldürdü. O saldırı sonrası katil zanlısının 'Allahu Ekber' diye bağırdığı söylendi, saldırıya 'İslami terör' denildi. Bavyera Eyaleti'nin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da saldırının İslam motifli olduğunu söyledi.

BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLMİŞ
DAVA için atanan iki bilirkişi ayrı ayrı rapor hazırladı ve saldırganın psikolojik sorunlu olduğuna vurgu yaptı. Katil zanlısının, cinayeti işlediği sırada bilincinin yerinde olmadığı ve "Kafamdaki sesler beni yönlendirdi" dediği rapora yansıdı. Saldırının İslam ile ilişkisi olmadığı ortaya çıktı.
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Şizofrene terörist damgası
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