Şizofrene terörist damgası

HEMEN İSLAM'A BAĞLIYORLAR
ALMANYA'NIN Würzburg
kentinde 25 Haziran 2021'de Somalili Abdirrahman Jibril A., bıçaklı saldırı düzenledi ve üç kişiyi öldürdü. O saldırı sonrası katil zanlısının 'Allahu Ekber
' diye bağırdığı söylendi, saldırıya 'İslami terör' denildi. Bavyera Eyaleti
'nin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann
da saldırının İslam
motifli olduğunu söyledi.
BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLMİŞ
DAVA için atanan iki bilirkişi ayrı ayrı rapor hazırladı ve saldırganın psikolojik sorunlu olduğuna vurgu yaptı. Katil zanlısının, cinayeti işlediği sırada bilincinin yerinde olmadığı ve "Kafamdaki sesler beni yönlendirdi" dediği rapora yansıdı. Saldırının İslam ile ilişkisi olmadığı ortaya çıktı.