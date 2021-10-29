Vicdansızlık

Rotterdam
kentinde konut şirketi Havensteder
'a ait bir evde yaşayan Melike Şahin, şirketten gelen "Bir an önce evi boşalt" mektubuyla neye uğradığını şaşırdı. Şahin, "Annemin acısının gözyaşları dinmeden, şimdi de anılarımı benden zorla alacaklar" dedi ve yardım istedi. 8 yaşında iken anne ve babasının boşandığını söyleyen Şahin, "O tarihten beri annemle aynı evde yaşadık. Bu evde çok anılarımız var" dedi.
EVLER BAKIMSIZ
HUKUK mücadelesi başlattığını belirten Melike Şahin, "Şirket evin bana göre büyük olduğunu söylüyor. Bana iki kez farklı adreslerde 43 metrekarelik konut kiralamayı teklif etti. Ama bu konutlar çok bakımsız. Hem ben burada anılarımı geride bırakıp, seks kulüplerinin olduğu bir semte taşınmak istemiyorum. Ne olur birileri bana yardımcı olsun" diye konuştu.