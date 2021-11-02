At gözlüğünü çıkar Seehofer

NSU'DAN DERS ALMIŞLAR...
ALMANYA
İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 8'i Türk 10 kişiyi katleden terör örgütü NSU
'dan gerekli dersi çıkardıklarını açıkladı. İkisi federal düzeyde olmak üzere 13 araştırma komisyonu kurulduğuna dikkati çeken Bakan Horst Seehofer, "NSU olayından sonra gereken adımlar atıldı. Polis, adalet ve gizli servisle ilgili tüm tavsiyeler yerine getirildi" dedi.
SEEHOFER'DEN MASALLAR
GEREKLİ değişiklikleri yaptıklarını ve uygulamaların hayata geçirildiğini anlatan Seehofer, gerçekte ırkçı terör tehdidinin sürdüğünü, hatta arttığını görmezden geldi. Seehofer, tüm önlemlere rağmen neden Hanau'daki terör saldırısının gerçekleştiği, neden hâlâ NSU 2
.0 imzalı tehdit mektupları gönderildiği konusuna hiç girmediği gibi, sadece teoride yapılması istenenleri anlatmakla yetindi.
DEVLETİN ZAAFLARI VAR
SEEHOFER'İN açıklamasına Hür Demokrat Partili (FDP) İç Politika Uzmanı Benjamin Strasser
itiraz etti. Strasser, NSU'daki "sistematik devlet zaafına" dikkat çekerek, "Bütün siyasi dersler alınmış değil. Birçok hata, örneğin 2016 yılında Berlin
'deki Noel pazarı
saldırısında tekrarlandı. Eyaletler ve federal düzeyde polis ve istihbarat birimleri arasında hala işbirliği yok" dedi.
BİTMEDİ, SÜRÜYOR
BAKAN Seehofer her ne kadar "Tüm tavsiyeler yerine getirildi" dese de pratikte bunların hiçbiri işe yaramadı:
Hanau terör saldırısı
gerçekleşti.
NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları bitmedi.
NSU ile gizli servisler arasındaki bağ aydınlatılmadı.
NSU'nun devlet sırrı ilan edilen dosyaları açılmadı.