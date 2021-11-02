Çocukluk psikolojimi bozdular

KORKUNÇ ZAMANLARDI
ALMANYA
'DA NSU terör örgütünün
ortaya çıkışının 10. yılı dolayısıyla yaşadıklarını anlatan kurbanlardan Enver Şimşek
'in kızı Semiya Şimşek
Demirtaş (35), "Babam vurulduğunda 14 yaşındaydım. Acı haberi yatılı okulda beni uyandırarak verdiler. Beni hastaneye götürdüler ve ertesi gün babam öldü. Korkunç zamanlardı. Polisin yıllar süren suçlamalarına maruz kaldık" diye konuştu.
BİLİNÇLİ KÖR OLDULAR
ÖNYARGININ hâkim olduğu ya da bilinçli olarak kör kalmak istendiği dönemde soruşturma ve suçlamaların çocukluk psikolojisini alt üst ettiğini söyleyen Şimşek, "Babamı mafya, uyuşturucu çetesi ile ilişkilendirdiler. Cinayeti aile içinde arayıp 'Namus
cinayeti' dediler. Babamın gizli metresi olduğunu iddia ettiler. O kadar etkilenmişim ki uzun zaman arkamdan birisi yürüyor sandım" dedi. Mustafa AKBABA