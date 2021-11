Vefa örneği

NÜRNBERG kentine 1980'de geldiğini ve ticaret yapmaya başladığında ilk kuşak Türklerin kendisine büyük destek verdiğini ifade eden restoran sahibi Ahmet Can , "Onlara vefa borcum var" dedi. İlk kuşaktan 26 Türk'ü eşi Nesrin ile birlikte restoranında ağırlayan Ahmet Can, "Onların benden yaptığı alışveriş ile bugünlere geldim. Onlar çok değerli" dedi. Can çifti, konuklarına birer gül ile teşekkür plaketi de verdi. Programda, iş gücü anlaşmasından önce 1959'da Almanya 'ya gelen 87 yaşındaki Mazhar Ataman'ın hayat hikâyesini anlattı. O sırada duygulu anlar yaşandı.