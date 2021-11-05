Faşistlerin eğitim üssü Çekya

NEO-NAZİLERİN RAHATI YERİNDE
NSU örgütünün
ortaya çıkışının üzerinden 10 yıl geçmesine, ırkçılığa izin verilmeyeceği sözüne rağmen Neo-Naziler çok rahat hareket ediyor. Almanya
'nın Bavyera
Eyaleti'ndeki faşistler, Çekya
'da atış talimleri yapıyor. Ülkedeki poligonların kimlik sormaması, kayıt tutmaması üzerine Neo-Naziler poligonları eğitim üssüne çeviriyor.
SUSANNE'NİN UĞRAK YERİYDİ
PRAG yakınlarındaki Zlata kasabasında bir poligon Neo-Naziler'in uğrak yeri olurken, Almanya sınırındaki kasabalarda da pek çok poligon saldırı hazırlığı öncesi talim merkezi olarak kullanılıyor. Son olarak Röthenbach Camisi'ne bombalı saldırı planladığı ortaya çıkan ve tutuklanan Susanne G., Çekya'daki poligonlarda atış talimi yapmıştı.
EYLEM ÖNCESİ GİDİYORLAR
SUSANNE G.'nin söz konusu poligona Üçüncü Yol
adlı ırkçı partinin başkanı ile gittiği ortaya çıkmıştı. Yine Bavyera'nın Cham kentinde yaşayan ve camilere, Müslümanlara, Yahudilere dönük ciddi bir eylem hazırlığındayken yakalanan Neo-Nazi Fabian D.'nin (23) de Çekya'da silah ve makineli tüfeklerle atış talimleri yaptığı belirlenmişti.