Jetsever Leyen

Avrupa Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen
'in seyahatlerine hep özel jet ile gitmesi eleştiri konusu oldu. Son olarak G20 zirvesine özel jet ile giden Leyen'in, 21 Haziran günü karayoluyla bir saatlik mesafedeki Avusturya
'nın Viyana
kentinden Slovakya
'nın Bratislava
kentine giderken de özel jeti tercih etmesi gündeme getirildi.
EKOLOJİK GÜNAHKAR
LEYEN'İN kuş uçuşu 47 km mesafe ve 19 dakikalık uçuş için jet tercih etmesi büyük eleştiri aldı. Üstelik AB Komisyonu
'nun 2021'i 'Demiryolu yılı' ilan etmesinden sonra bu uçuşların gerçekleşmesi çevrecileri kızdırdı. Leyen'in 34 seyahatin 18'inde özel jet kullanması, çevre kirliliği ve iklim politikalarının yoğun konuşulduğu zamanda 'ekolojik günah' olarak yorumlandı.