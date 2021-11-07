‘Irkçılık demokrasiyi tehdit ediyor’

ALMANYA
'DA 1 milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst
, ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ortaya çıkmasının 10. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Wüst, NSU, öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke
ve Hanau'daki terör saldırısı gibi olayların tekrarlanmaması için tüm demokratların ırkçlığa karşı mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.
NSU'NUN Almanya'da cinayetler işlemesine rağmen polisin ırkçı arka planı sorgulamadığına dikkat çeken Başbakan Wüst, bugüne kadar birçok sorunun cevaplanamadığına işaret etti. Öte yandan Almanya'nın Zwickau
kentindeki Sankt Marien Katedrali'nde NSU kurbanlarını anma töreni düzenlendi. Potsdam'da ise göstericiler protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.