Haberler Avrupa Haberleri ‘Irkçılık demokrasiyi tehdit ediyor’
Giriş Tarihi: 7.11.2021

‘Irkçılık demokrasiyi tehdit ediyor’

CENGİZ PARLAYAN
Mustafa AKBABA
‘Irkçılık demokrasiyi tehdit ediyor’

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst de ırkçılığın demokrasi ile özgürlüğün temellerini tehdit ettiğini söyledi, NSU’nun sorgulanmamasına dikkat çekti

ALMANYA'DA 1 milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ortaya çıkmasının 10. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Wüst, NSU, öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke ve Hanau'daki terör saldırısı gibi olayların tekrarlanmaması için tüm demokratların ırkçlığa karşı mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.
NSU'NUN Almanya'da cinayetler işlemesine rağmen polisin ırkçı arka planı sorgulamadığına dikkat çeken Başbakan Wüst, bugüne kadar birçok sorunun cevaplanamadığına işaret etti. Öte yandan Almanya'nın Zwickau kentindeki Sankt Marien Katedrali'nde NSU kurbanlarını anma töreni düzenlendi. Potsdam'da ise göstericiler protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.
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‘Irkçılık demokrasiyi tehdit ediyor’
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