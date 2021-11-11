Afrikalıyı karakolda diri diri yaktılar

ALAY EDER GİBİ...
SİERRA Leoneli mülteci Oury Jalloh
, 7 Ocak 2005'te Almanya
'nın doğusunda Dessau
kentindeki karakolda öldü. Elleri kolları bir yatağa bağlı olan Jalloh, çıkan yangında ölmüştü. Karakol yetkilileri, "Cebinden çıkardığı bir çakmakla kendini yakarak intihar etti" açıklamasını yaptı. İnsan aklıyla dalga geçen polislerin yalan söylediğini, bir bilirkişi raporu ortaya koydu.
DENEYLE İSPATLADI
İNGİLİZ yangın uzmanı Iain Peck
, Jalloh'un elleri bağlı olarak kendisini yakmasının ihtimal dışı olduğu sonucuna vardı. Peck, Jalloh'un öldüğü hücrenin aynısını yaparak gerçekleştirdiği deneyinde, o şekilde bağlı olan bir insanın cebinden çakmak çıkarmasının imkânsız olduğunu belirledi. Peck, yanmayan maddeden olan yatağın da ancak benzin dökülerek yakılabileceğine dikkat çekti.
BENZİN DÖKMÜŞLER
YAPILAN deneyde, bir kişinin o şekilde bağlı olduğu halde kendisini yakıp yakamayacağı araştırıldı. Deneyde, çakmakla söz konusu yatağın tutuşmayacağı belirlendiği gibi, bunun ancak yatağın üzerine benzin dökmek suretiyle gerçekleşebileceği ortaya çıktı. Deneyde yatağın üzerine 2.5 litre benzin döküldü ve çıkan yangın kameraya kaydedildi. Peck, "Benzin dökülmeden böyle bir yangının çıkması mümkün değil" açıklamasını yaptı.
SAHTE DELİL
PECK'İN açıkladığı yeni rapora göre Dessau karakolundaki polisler mülteciyi, üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra da hücreye bir çakmak bırakarak, intihar süsü vermeye çalıştılar. Ancak çakmağın üzerinde parmak izi veya DNA izi bulunmaması, bu sözde delilin daha sonra hücreye bırakıldığını gösteriyor. Jalloh'un ailesi dosyanın yeniden açılmasını ve cinayete karışan polislerin yargılanmasını istiyor
AİLEDEN DAVA
AİLE aynı zamanda bir suçu örtbas etmek iddiasıyla polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha önce de Jalloh'un yakıldığına dair bariz deliller olmasına rağmen savcılık soruşturma açmaya yanaşmamış, mahkeme de polisleri cezalandırmamıştı. Yıllardır bir sivil inisiyatif, karakolda cinayet işledikleri halde korunan polislerin cinayetten yargılanmasını istiyor.