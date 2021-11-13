8 Türk aileyi yakacaklardı

Kuzey Hollanda
'nın Zaandam
kentinde faşistler, ikisi Bulgaristan
kökenli, sekiz Türk ailenin oturduğu apartmana önceki gece 00.30'da girdi. İlk kata çıkan ırkçılar, Giresunlu Demirel ailesinin apartman giriş kapısı ile doğalgaz boru hattının geçtiği boşluğun kapısı arasında yangın çıkardı. O saatte uyumayan karşı komşunun 18 yaşındaki oğlu büyük faciayı önledi.
ALEVLER ERKEN FARK EDİLDİ
MÜMTAZ Demirel (58), "Olay anında eşim Zülfiye
(52), çocuklarım Melike
(21), Sümeyye
(15) ve Kerim (13) uyuyorlardı. Ben de yatma hazırlığındaydım. Komşumun oğlu kapı aralığından ışığı görüp gürültü duyunca kapının dürbününden bakmış ve ateşi fark etmiş. Çıkıp ilk müdahaleyi yaparken kapımızı çaldı. Kapıyı açtığımda şoke oldum. Alevler yükseldi" şeklinde konuştu.
DOĞALGAZ DOLABI HEDEF SEÇİLDİ
ALEVLERİ büyümeden söndürdüklerini ifade eden Demirel, "Alevler doğalgaz borularına ulaşsa facia yaşardık. Bina yerle bir olurdu. Yüce Allah'ım bizleri korudu. Yangını söndürünce polisi aradık ama yarım saat sonra geldiler. 33 yıldır Hollanda'dayım. Bugüne kadar hiçbir kimseye kötülüğümüz olmadı. Büyük korku yaşadık. Umarım kısa sürede fail yakalanır" dedi.