Kruse Halay kursuna gidecek

BUNDESLİGA ekibi Union Berlin
'de forma giyen Fenerbahçe
'nin eski yıldızı Max Kruse
, sosyal medya hesabından bu yıl bitmeden evleneceğini açıkladı. Nikâhtan sonra gönlünü kaptırdığı Dilara Mardin
ile Türk düğünü yapacaklarını da ifade eden Kruse, bunun için düğün organizatörü firma arayışında olduklarını belirtti. Kruse, düğün için yaz aylarını işaret etti ve halay dersleri alacağını belirtti. Kruse, Almanya'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
'nda Suudi Arabistan
ile oynadığı maçın ardından canlı yayında mücadeleyi değerlendirirken bir anda Dilara'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. FRANKFURT