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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Kruse Halay kursuna gidecek

Kruse Halay kursuna gidecek

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse, gönlünü kaptırdığı Dilara Mardin ile evlilik tarihini duyurdu. Düğün için halay dersleri almaya başlayacağını söyledi

BUNDESLİGA ekibi Union Berlin'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, sosyal medya hesabından bu yıl bitmeden evleneceğini açıkladı. Nikâhtan sonra gönlünü kaptırdığı Dilara Mardin ile Türk düğünü yapacaklarını da ifade eden Kruse, bunun için düğün organizatörü firma arayışında olduklarını belirtti. Kruse, düğün için yaz aylarını işaret etti ve halay dersleri alacağını belirtti. Kruse, Almanya'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Suudi Arabistan ile oynadığı maçın ardından canlı yayında mücadeleyi değerlendirirken bir anda Dilara'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. FRANKFURT
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Kruse Halay kursuna gidecek
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