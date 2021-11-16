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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Irkçılık en büyük tehdit

CENGİZ PARLAYAN
Irkçılık en büyük tehdit

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Kriminal Dairesi Başkanı Wünsch, polis kongresinde, ‘Irkçılık Almanya’da en büyük tehdit’ dedi

YÜKSELEN ŞİDDET EĞİLİMİ VAR
YEŞİLLER Partisi Kuzey Ren Vestfalya Eyalet (NRW) Teşkilatı'nın polis kongresinde, NRW Kriminal Dairesi Başkanı Ingo Wünsch'ten önemli mesaj geldi. Eyalet emniyet teşkilatında polislerin aralarındaki Whatsapp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunmasından sonra Wünch, "Almanya'da en büyük tehdit ırkçılık. Yükselen bir şiddet eğilimi var" mesajı verdi.

IRKÇI TERÖR HAFİFE ALINIYOR
AŞIRI Sağcılığa Odaklanma adlı kitabın yazarı Andrea Röpke, NSU'nun ortaya çıkmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen örgüt bağlantılarının ifşa edilmemesini eleştirdi. Röpke, "Irkçı terörizm çok hafife alınıyor" dedi. Kriminolog Daniela Hunold ise "Poliste göçmenlere karşı ayrımcılığın çok sayıda işareti var" diye konuştu.
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Irkçılık en büyük tehdit
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