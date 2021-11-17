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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Almanya tam kapanmanın eşiğinde

MEHMET ÇEK MEHMET ÇEK
Almanya tam kapanmanın eşiğinde

Koronavirüs vakalarının günlerdir devamlı yükselişte olduğu Almanya’da siyasiler yine tam kapanmayı görüşmeye başladı. İnsidans değeri 312.4 ile yine rekor seviyeye ulaştı

32 BİN YENİ VAKA VAR
Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 32 bin 48 yeni vaka tespit edildi. Bir hafta önce ise vaka sayısı 21 bin seviyesindeydi. Vaka sayılarının azalmadan her hafta en az yüzde 30 oranında artmasının, hastaneleri kapasite sınırına getireceği anlamına geldiği açıklandı.

265 KİŞİ ÖLDÜ
GEÇTİĞİMİZ ay her 100 bin nüfusa göre vaka sayısı 70 iken, şimdi 312'ye yükselmesi, siyasileri de endişelendirdi. Siyasiler, bir gün içinde yine 265 insanın öldüğüne dikkat çekerek, aşıların tazelenmesi gerektiğini belirtti. Aşılanan insanların sayısını artırmak isteyen siyasiler tam kapanmayı görüşmek için toplanacak.
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Almanya tam kapanmanın eşiğinde
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