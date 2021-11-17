Almanya tam kapanmanın eşiğinde

32 BİN YENİ VAKA VAR
Robert Koch Enstitüsü
tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 32 bin 48 yeni vaka tespit edildi. Bir hafta önce ise vaka sayısı 21 bin seviyesindeydi. Vaka sayılarının azalmadan her hafta en az yüzde 30 oranında artmasının, hastaneleri kapasite sınırına getireceği anlamına geldiği açıklandı.
265 KİŞİ ÖLDÜ
GEÇTİĞİMİZ ay her 100 bin nüfusa göre vaka sayısı 70 iken, şimdi 312'ye yükselmesi, siyasileri de endişelendirdi. Siyasiler, bir gün içinde yine 265 insanın öldüğüne dikkat çekerek, aşıların tazelenmesi gerektiğini belirtti. Aşılanan insanların sayısını artırmak isteyen siyasiler tam kapanmayı görüşmek için toplanacak.