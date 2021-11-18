Büşra öğretmene Alman zulmü

BİR SÜRE SONRA DIŞLAMAYA BAŞLADILAR
SOLINGEN kentindeki bir ortaokulda stajyer kimya ve resim öğretmeni olarak görevlendirildiğinde çok heyecanlı olduğunu ifade eden Büşra Çelik
(29), ilerleyen günlerde dışlayıcı tavır ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Mesleğinin ilk günlerinde Alman
meslektaşlarından manalı laflar işittiğini söyleyen Çelik, "Sonra beni dışlamaya başladılar. Okulda iki öğretmen koronaya yakalandık. Ben bulaştırmışım muamelesi gördüm. Özür dilemem istendi" dedi.
BENDEN NEFRET EDİYORLARMIŞ
OKULDA yetkili bir öğretmenin bir meslektaşıyla yanına geldiğini söyleyen Çelik, "Bana, 'Okulu değiştirsen iyi yaparsın. Birlikte çalıştığın öğretmenler seni sevmiyor ve senden nefret ediyor' dedi. O an dünyam başıma yıkıldı. Girdiğim devlet
sınavında da kötü not verip başarısız olmamı sağladılar. Bu durum bardağı taşırdı. Sınav sonucuna itiraz ettim. Yaşadığım ayrımcılığın son bulması için sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.
HAKSIZLIĞIN PEŞİNİ BIRAKMAM
2013 yılından bu yana Düren
kentinde dershane işlettiğini ifade eden Çelik, "Dershanemde farklı milletlerden öğretmenler ders veriyor. Farklı milletlerden öğrenciler de var. Görev yaptığım okulda uğradığım haksızlığın peşini bırakmayacağım" dedi.