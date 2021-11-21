DİTİB’e kundaklama girişimi

KAÇARKEN BEŞ ÇAKMAK ATTI
SABAH saat 04.00 sularında bisiklet ile DİTİB Köln Merkez Camisi
'ne gelen kundakçı, hedef olarak caminin yan girişini seçti. Caminin alışveriş merkezine açılan büyük ahşap kapıya beraberinde getirdiği bir bidon benzini dökmeye başlayan kundakçıyı, caminin güvenliği fark etti. Güvenlik, dışarıya çıkınca elindeki yarı dolu benzin bidonu ile beş çakmağı yere atan kundakçı kaçmayı başardı.
DİĞER CAMİLER UYARILDI
KÖLN
polisi, DİTİB
'den saat 09.15'te kundaklama girişimine karşı telefon aldıklarını, olay yerine gidip incelemede bulunduklarını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını da duyurdu. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, kentteki diğer camilere de dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.