Haberler Avrupa Haberleri DİTİB’e kundaklama girişimi
Giriş Tarihi: 21.11.2021

DİTİB’e kundaklama girişimi

İBRAHİM TAŞ
DİTİB’e kundaklama girişimi

DİTİB Köln Merkez Camisi’ne dün kundaklama girişiminde bulunuldu. Kundakçı ahşap kapıya benzin dökerken güvenlik fark edince kaçtı. Geride benzin bidonu kaldı

KAÇARKEN BEŞ ÇAKMAK ATTI
SABAH saat 04.00 sularında bisiklet ile DİTİB Köln Merkez Camisi'ne gelen kundakçı, hedef olarak caminin yan girişini seçti. Caminin alışveriş merkezine açılan büyük ahşap kapıya beraberinde getirdiği bir bidon benzini dökmeye başlayan kundakçıyı, caminin güvenliği fark etti. Güvenlik, dışarıya çıkınca elindeki yarı dolu benzin bidonu ile beş çakmağı yere atan kundakçı kaçmayı başardı.

DİĞER CAMİLER UYARILDI
KÖLN polisi, DİTİB'den saat 09.15'te kundaklama girişimine karşı telefon aldıklarını, olay yerine gidip incelemede bulunduklarını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını da duyurdu. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, kentteki diğer camilere de dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
DİTİB’e kundaklama girişimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA