5.dalga korkusu sardı

ALINACAK TEDBİRLER ÖNEMLİ
ALMANYA
'DA dördüncü koronavirüs dalgası, üst düzey vaka sayılarının yaşanmasına neden olurken Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler
'den yeni dalga uyarısı geldi. Wieler, yeterli aşılanma sayısına ulaşılamadığı ve temaslar azaltılmadığı takdirde beşinci dalganın kaçınılmaz olacağı uyarısı yaptı.
AŞI PANDEMİDEN ÇIKIŞ YOLU
RKI Başkanı, aşının pandemiden çıkış yolu olduğunu vurguladı. Ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 42 bin 727 olarak kaydedildi. Haftalık insidans değeri 372.7'ye tırmandı. Bir günde koronadan 75 kişi öldü. Pandemi başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 99 bin 62'ye çıktı. Cengiz PARLAYAN