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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Almanya’nın Elvis’i yangın kurbanı

CENGİZ PARLAYAN
Almanya’nın Elvis’i yangın kurbanı
DORTMUND kentinde yaşayan ve Elvis Presley şarkılarının Almancasını seslendirip büyük hayran kitlesi yakalayan Ted Herold'un (79) cesedi, evinin koridorunda bulundu. Yangında Herold'un 48 yaşındaki eşi de yaşamını yitirdi. Savcılık yangının oturma odasında başladığını ve ilk bulgulara göre müzik aletlerinden birinde oluşan teknik arızadan çıktığını duyurdu. Alman Elvis Presley olarak ün yapan Herold, 1958'de ilk plağını çıkarmış, yıllarca Elvis'in şarkılarını Almanca seslendirmişti. Herold'un 'Moonlight' plağı 500 bin satış sayısı yakalamıştı.
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Almanya’nın Elvis’i yangın kurbanı
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