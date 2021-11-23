Almanya’nın Elvis’i yangın kurbanı

DORTMUND
kentinde yaşayan ve Elvis Presley
şarkılarının Almancasını seslendirip büyük hayran kitlesi yakalayan Ted Herold
'un (79) cesedi, evinin koridorunda bulundu. Yangında Herold'un 48 yaşındaki eşi de yaşamını yitirdi. Savcılık yangının oturma odasında başladığını ve ilk bulgulara göre müzik aletlerinden birinde oluşan teknik arızadan çıktığını duyurdu. Alman
Elvis Presley olarak ün yapan Herold, 1958'de ilk plağını çıkarmış, yıllarca Elvis'in şarkılarını Almanca seslendirmişti. Herold'un 'Moonlight
' plağı 500 bin satış sayısı yakalamıştı.