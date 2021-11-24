Belçika’daki 32 yıllık gururumuz

AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞANLARINA ÖĞRETİYOR
BANDIRMA'DA doğdu, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 1989'da Belçika'ya gelen Eser Baysal (76), farklı milletlerden kişilere Türkçe öğretiyor. Yabancılara Türkçe dersleri vermeye 1973'te İsviçre
'de bulunduğu sırada Cenevre
'deki Birleşmiş Milletler
çalışanlarıyla oluşturduğu 16 kişilik sınıfta başlayan Baysal, bugün Avrupa Birliği
çalışanları ve Belçikalılara Türkçe öğretiyor.
'İLK GÜNLER KARAMSARDIM'
BRÜKSEL'E geldiği yıl büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Eser öğretmeni, "Biz üç nesildir öğretmeniz. Kötü Fransızcamla hiçbir şekilde öğretmenlik yapamayacağımı düşünerek üzüntü içerisindeydim. Brüksel'deki Marie Haps Enstitüsü
'nde Türkçe dersleri verildiğini öğrendiğim gün yaşadığım sevinci unutamam. Önce Avrupa Parlamentosu
, AB Komisyonu
ve Konseyi'nde Türkçe dersi vermeye başladım" dedi.
2002'DE MERKEZ KURDU
TÜRKİYE-AB ilişkileri ivme kazanınca, 2002'de Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) teklif aldığını söyleyen Baysal, "Büyük sevinçle kabul ettim. O yıl, bir dönemeçti. Marie Haps Enstitüsü'nde Türk Dili ve Uygarlığı Merkezi'ni kurduk. Sonra sadece Parlamento değil, AB Komisyonu ve hatta AB Konseyi'nde de dersler açılmaya başladı. Mütercim tercüman yetiştirmeye başladım" diyerek öğretmenlik yıllarını anlattı.
TÜRKÇE BENİM TUTKUM
ESER Baysal'dan Türkçe öğrendikten sonra Ankara'ya taşınan ve Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
'nde 13 yıl öğretim üyesi olarak çalışan Pierre Bastin
, "Turist olarak gittiğim Türkiye'den çok etkilendim. Türkçe benim tutkum. O tutku 20 senedir devam ediyor. Daha iyi bir seviyeye gelmek istiyorum. Bir roman da çevirdim" dedi