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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Zeynep Avcı’yı finale taşıyalım

Zeynep Avcı’yı finale taşıyalım

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve Türkçe söylediği şarkılar ile herkesi büyüleyen Zeynep Avcı, bu akşam çeyrek final mücadelesi verecek. Zeynep’e oyunuz ile destek olun

ALMAN Pro 7 kanalında yayınlanan The Voice of Germany adlı ses yarışmasında iki turu geride bırakan Zeynep Avcı bu akşam da onay alırsa çeyrek finale kalacak. Zeynep'i bu turda izleyici oyları çeyrek finale taşıyacak. İzleyiciler, her jüri üyesinin yedi kişilik takımından ikisini seçecek. Jüri üyesi de geriye kalan beş yarışmacıdan birinin devam etmesini isteyecek. Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak oy, telefon aramasının yanı sıra cep telefonlarına indirilecek aplikasyonlar ile de kullanılabilecek. Bu akşam 21.15'te ekrana gelecek yarışmada oy vermek için ProSieben ve SAT.1 uygulamalarından birini indirip oy verebileceksiniz. FRANKFURT
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Zeynep Avcı’yı finale taşıyalım
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