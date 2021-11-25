Zeynep Avcı’yı finale taşıyalım

ALMAN Pro 7
kanalında yayınlanan The Voice of Germany
adlı ses yarışmasında iki turu geride bırakan Zeynep Avcı
bu akşam da onay alırsa çeyrek finale kalacak. Zeynep'i bu turda izleyici oyları çeyrek finale taşıyacak. İzleyiciler, her jüri üyesinin yedi kişilik takımından ikisini seçecek. Jüri üyesi de geriye kalan beş yarışmacıdan birinin devam etmesini isteyecek. Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak oy, telefon aramasının yanı sıra cep telefonlarına indirilecek aplikasyonlar ile de kullanılabilecek. Bu akşam 21.15'te ekrana gelecek yarışmada oy vermek için ProSieben
ve SAT.1 uygulamalarından birini indirip oy verebileceksiniz. FRANKFURT