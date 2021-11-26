Almanya bu rezil kanalı kapat

İnternet üzerinden Almanya
genelinde yayın yapmak için Hessen Eyaleti Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan (LPR Hessen) izin alan FETÖ'cüler, kurdukları kanalda Türkiye
'ye kin kusuyor. Haber bültenlerinde aranan FETÖ'cülerin sosyal medya hesaplarına canlı bağlanan TV kanalı, FETÖ'nün kapatılan eski propaganda kanalı Samanyolu
TV'nin logosuyla bile yayın yapıyor.
ALMANYA İLE ALAKASI YOK
Tutuklama kararı ile aranan FETÖ'cüleri ekrana çıkarıp Türkiye'ye hakaret yağdıran televizyonun bültenlerinin, Almanya ile pek alakası yok. Sadece FETÖ propagandası yaymak için kurulduğu apaçık ortada olan MC EU TV, yayınlarında ayrıca "Kronos" logosunu da kullanıyor. Televizyonda yayın yapılan Almanya'dan hiç haber verilmiyor. FRANKFURT
TÜRKLER RAHATSIZ
FETÖ
kanalı daha önce künyesi olmadığı için şikâyet edilmişti. Şikâyet üzerine harekete geçen LPR Hessen, FETÖ televizyonunu sitesine künye yazılması için uyarmıştı. Merkezi Hessen Eyaleti'nde bulunan kanal, FETÖ'nün yeni medya yapılanmasının unsurlarından biri. TV, uzun süredir Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları arasında rahatsızlığa neden oluyor.