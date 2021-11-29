Hollanda’da 74 vaka belirlendi

Schiphol Havalimanı
'na gelen 600 yolcuya yapılan testler sonucunda 61 kişide yeni Omicron varyantı bulundu. Hollanda
makamları Güney Afrika
'dan gelen yolcuları önce uçakta bekletip test yaptı, ardından da havaalanı yakınındaki bir otele yerleştirdi. Daha önce 13 olarak açıklanan vaka sayısı son yolcularla birlikte 74'e yükseldi.
HER YER KAPALI
GÜNLÜK ortalama korona vakası sayısının 25 bine yaklaştığı Hollanda'da hükümet, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Her gün saat 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında eczane ve süpermarketler dışında acil ihtiyaca dayalı olmayan dükkanlar kapalı kalacak. Restoranlar, kafeler ve berberler, 18 Aralık Cumartesi gününe kadar kapalı olacak.