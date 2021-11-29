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Giriş Tarihi: 29.11.2021

İki projeden 500 bin Euro

İki projeden 500 bin Euro

İki kızı ile birlikte Berlin’de yaşayan oyuncu Meryem Uzerli’nin paradan yana şansı açıldı

KISA süre önce bir mücevher markasıyla 6 milyon lira (426 bin euro) karşılığı bir yıllık anlaşma yapan Uzerli, geçen hafta da bir giyim firması için kameralar karşısına geçti. 2 saatte 10 kıyafet ile poz veren 38 yaşındaki Uzerli, karşılığında 71 bin euro kazandı.

SOSYAL MEDYADA AKTİF
SİNEMA ve dizi projelerinde uzun süredir adı duyulmayan Uzerli, son dönemde Berlin-Moskova ve İstanbul arasında mekik dokuyor. Sosyal medyayı çok etkili kullanan Uzerli'nin, son katalog çekiminde derin yırtmaçlı kıyafetleri ise çok konuşuldu.
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İki projeden 500 bin Euro
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