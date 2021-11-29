İki projeden 500 bin Euro

KISA süre önce bir mücevher markasıyla 6 milyon lira (426 bin euro) karşılığı bir yıllık anlaşma yapan Uzerli, geçen hafta da bir giyim firması için kameralar karşısına geçti. 2 saatte 10 kıyafet ile poz veren 38 yaşındaki Uzerli, karşılığında 71 bin euro kazandı.
SOSYAL MEDYADA AKTİF
SİNEMA ve dizi projelerinde uzun süredir adı duyulmayan Uzerli, son dönemde Berlin
-Moskova
ve İstanbul
arasında mekik dokuyor. Sosyal medyayı çok etkili kullanan Uzerli'nin, son katalog çekiminde derin yırtmaçlı kıyafetleri ise çok konuşuldu.