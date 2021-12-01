Türkiye karşıtlığı bir yere kadar

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPTI
SERAP Güler
, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi
(CDU) Genel Başkanı Armin Laschet
'in Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Uyum Bakanı olduğu dönemde göreve başladı. Türkiye düşmanlığı yapanların prim yaptığı sırada sivri çıkışları ile dikkat çekti. Önce milletvekili, ardından NRW'ye Uyum Bakanlığı Müsteşarı yapıldı. Müsteşarlığı döneminde eleştiri çıtasını yükseğe aldı ve federal düzeyde milletvekili seçildi.
ESKİ DEFTERLERİ AÇTILAR
GÜLER'İN Türkiye aleyhinde çıkışları bir noktaya kadar işine yaradı, ancak CDU Genel Başkanlığına aday olan Helge Braun
, 'Seçilirsem genel sekreterimiz Serap Güler olacak' açıklaması yapınca ibre tersine döndü. Güler'in eski defterleri açıldı. Bir madenci göçmenin kızını muhafazakâr bir partide üst düzeyde görmek istemeyenler, 'Radikal Türklerle sıkı fıkı' deyip aleyhte kampanyaya başlattı. FRANKFURT
KARİYER İÇİN YAPMAYACAĞI YOK
SERAP Güler, Cumhurbaşkanlığı referandumunda halk iradesini hiçe sayıp sonucu 'Utanç verici' diye yorumlayarak, Almanyalı Türklerin utanç vesilesi oldu. Müsteşar olur olmaz DİTİB'in muhatap kabul edilmeyeceğini söyledi. Türkleri en çok kızdıran sözlerinden biri ise "Türkiye AB'ye hazır değil" beyanatı oldu. Almanya
, Türkiye ilişkileri gerilince, "Türkiye'ye gitmeyin' çağrısı yapacak ve annesi başörtülü olmasına rağmen başörtüsüne yasak isteyecek kadar pervasız...
GÖÇMENLERİ BAKAN OLUNCA HATIRLADI
Cem Özdemir
kariyer için Ermeni soykırımı
iftirasını meclise taşıyacak kadar Türkiye düşmanlığı yaptı. Şimdi bakan oldu, babasının "Senin hata yapma lüksün yok" sözüyle göçmenlere şirinlik yapmaya çalışıyor
ERMENİ SOYKIRIMI İFTİRASI
CEM Özdemir, Yeşiller Partisi
'nde uzun süre eş genel başkanlık yaptı. Siyaset söylemini Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu. Bunun çok prim yaptığını görünce dozu artırdı. Sözde Ermeni soykırımı tasarısının mimarı oldu. FETÖ'cülerin savunuculuğunu yaptı. PKK terör örgütü
paçavrası altında konuşmaktan çekinmedi. Bir ara Dışişleri Bakanlığı için umutlandı.
BABASININ SÖZÜNÜ HATIRLADI
YENİ kurulacak hükümette Gıda ve Tarım Bakanı olmayı bekleyen Cem Özdemir, adı bakanlık için geçince hemen kökeni hatırlatılıp topa tutuldu. Her kesime şirin görünmesi gerektiğinin farkına varan Özdemir, çark edip göçmenlik vurgusu yaptı. Babasının, "Hata yaparsan, bu, diğerlerinin hata yapmasından farklıdır. Senin hataların her zaman göçmenlerin hatası olur" nasihatini hatırladı.
DERS ALMIYORLAR
AVRUPA SABAH beş yıl önce 'Kafasını kaldırana Alman
tokadı' manşeti attı. Demokrasinin beşiği Almanya'da Türkiye'yi övenlerin nasıl dışlandığını anlattı. Türkiye'yi karalamanın prim yapacağını sanan politikacılar, her karşıtlığın altına ellerini soktu, ancak siyasette yükseldikleri anda göçmenliklerinin hatırlatılacağını kestiremedi. Durumu Cem Özdemir fark etti ve anında U dönüşüne hazırlandı.