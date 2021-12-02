40 yıllık Fransız şirketini aldılar

Fransa'da 2008 yılında otobüs taşımacılığına başlayan ve Avrupa geneline hizmet veren Salih Cengiz (59) ve oğlu İlkan (38), köklü Fransız
şirketi Stepian'ı bünyelerine kattı. VIC Transport sahibi Ordulu baba oğul, "Bu markayı aynı isim altında daha da büyüteceğiz. Şu an 180 aracımız var. Hem araç sayımızı artıracağız, hem de stratejik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. Şirketin üst yöneticisi İlkan Cengiz, "Yolcu, turist taşımacılığının yanı sıra iş ve lüks turizm taşımacılığı da yapıyoruz. Son günlerde otobüslerimiz aşı merkezi olarak da hizmet veriyor" dedi.