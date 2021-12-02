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Giriş Tarihi: 2.12.2021

40 yıllık Fransız şirketini aldılar

Fatih YILMAZ
40 yıllık Fransız şirketini aldılar

Paris’te otobüs firmaları bulunan baba oğul, en büyük rakipleri olan Fransız şirketini de satın alarak ülkede taşımacılık alanında önemli güç haline geldi

Fransa'da 2008 yılında otobüs taşımacılığına başlayan ve Avrupa geneline hizmet veren Salih Cengiz (59) ve oğlu İlkan (38), köklü Fransız şirketi Stepian'ı bünyelerine kattı. VIC Transport sahibi Ordulu baba oğul, "Bu markayı aynı isim altında daha da büyüteceğiz. Şu an 180 aracımız var. Hem araç sayımızı artıracağız, hem de stratejik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. Şirketin üst yöneticisi İlkan Cengiz, "Yolcu, turist taşımacılığının yanı sıra iş ve lüks turizm taşımacılığı da yapıyoruz. Son günlerde otobüslerimiz aşı merkezi olarak da hizmet veriyor" dedi.
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40 yıllık Fransız şirketini aldılar
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