Haberler Avrupa Haberleri Zeynep’in takipçi sayısı patladı
Giriş Tarihi: 5.12.2021

Zeynep’in takipçi sayısı patladı

Zeynep’in takipçi sayısı patladı

Katıldığı ses yarışmasında adını duyuran Zeynep Avcı’nın sosyal medyada takipçi sayısı hızla katlanıyor. Zeynep, pazar günü için destek bekliyor

Alman Pro7 ve Sat1 kanalında yayınlanan The Voice of Germany adlı ses yarışmasına katılan ve çeyrek finale kadar yükselen Zeynep Avcı'nın sosyal medyadaki takipçi sayısı patladı. Yarışmaya katılmadan önce Instagram'da 1300 takipçiye sahip olduğunu ifade eden Avcı, "Şu anda takipçi sayım 154 bine yükseldi" dedi. Pazar günü saat 20.15'te Sat1 kanalında yarı final mücadelesi verecek olan ve bunun için seyirci desteğine ihtiyaç duyan Avcı, verdiği röportajında Sezen Aksu hayranı olduğunu dile getirdi, "Kızıma Sezen adını verdim. Sezen Aksu ile şarkı söylemeyi çok isterim. Takımında yer aldığım Johannes Oerding ile de onun Türkçe, benim Almanca şarkı söylediğim bir albüm çıkarmayı istiyorum" dedi. FRANKFURT
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeynep’in takipçi sayısı patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA