Zeynep’in takipçi sayısı patladı

Alman Pro7 ve Sat1 kanalında yayınlanan The Voice of Germany adlı ses yarışmasına katılan ve çeyrek finale kadar yükselen Zeynep Avcı
'nın sosyal medyadaki takipçi sayısı patladı. Yarışmaya katılmadan önce Instagram'da 1300 takipçiye sahip olduğunu ifade eden Avcı, "Şu anda takipçi sayım 154 bine yükseldi" dedi. Pazar günü saat 20.15'te Sat1 kanalında yarı final mücadelesi verecek olan ve bunun için seyirci desteğine ihtiyaç duyan Avcı, verdiği röportajında Sezen Aksu
hayranı olduğunu dile getirdi, "Kızıma Sezen adını verdim. Sezen Aksu ile şarkı söylemeyi çok isterim. Takımında yer aldığım Johannes Oerding ile de onun Türkçe, benim Almanca şarkı söylediğim bir albüm çıkarmayı istiyorum" dedi. FRANKFURT