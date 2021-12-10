Ali’yi katledene 3 yıl 9 ay hapis

DRESDEN
kentinde tarihler 22 Ağustos 2020'yi gösterdiğinde 6 yaşındaki Ali A., illegal yarış kurbanı oldu. Suriye
'deki iç savaştan kaçıp ailesi ile birlikte 2017'de Almanya
'ya iltica eden Ali'nin davası yeni tamamlandı. İllegal yarışa tutuşan ve Ali'ye çarpıp ölümüne neden olan Muhammed F.'ye (32) hâkim 3 yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Hâkim diğer sanık Muhamed A.'ya (24) ise iki yıl denetimli serbestlik cezası kesti. Trafik kazalarında uzman avukat Prof. Dieter Müller verilen cezanın az olduğunu dile getirdi ve "Karar çok daha farklı olabilirdi. Karar vatandaşların adalet anlayışıyla çelişiyor" dedi.