150 kişilik grup camiye saldırdı

CAMLARI KIRDILAR
LEIPZİG kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi
, önceki akşam aşırı sol görüşlü 100-150 kişilik radikal grubun saldırısına maruz kaldı. Düzenledikleri gösteri sonrası caminin önünden geçen radikaller, camiye havai fişek attı, camlarını ellerindeki şişelerle kırdı. Saldırı anı caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Cami derneği başkanı Ömer
Mumcu, "Büyük üzüntü duyduk" dedi.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
HER yıl aynı saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Mumcu, "Saldırıda camimizin dört camı kırıldı, binada hasar oluştu. Mabetlere yönelik saldırılar üzücü. Son bulması için polisten yardım talep ettik. Saldırı sırasında küfürlü hakarete de uğradık" diye konuştu. Saldırının ardından polis, 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yüzleri maskeli saldırganlar, bölgede çöp konteynerini de ateşe verdi.