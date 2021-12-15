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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Gülcan anne oldu

Gülcan anne oldu

Ünlü moderatör Gülcan Kamps, anne olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülcan, çocuğunun cinsiyetini gizli tuttu

VİVA adlı müzik kanalında moderatörlük yaparken ismini duyuran ve Kamps fırınlar zinciri veliahtı Sebastian Kamps ile 14 yıl önce evlenen Gülcan Kamps, dün anne olma mutluluğu yaşadı. Sosyal medya hesabından doğum yaptığını duyuran Gülcan, "Seni seviyoruz bebek Kamps. Hoşgeldin canım" cümleleri ile sevincini dile getirdi. 39 yaşında anne olan Gülcan, bebeğinin cinsiyeti ile ismini gizli tuttu. Gülcan Instagram hesabından doğumdan birkaç saat önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı, "Bizi dünyanın en mutlu ebeveynleri yaptı" dedi. Gülcan daha önceki röportajlarında iki çocuk sahibi olmak istediğini ifade etmiş ve çocuklarına bir bakıcının bakmasını istemediğini söylemişti. FRANKFURT
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Gülcan anne oldu
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