Gülcan anne oldu

VİVA
adlı müzik kanalında moderatörlük yaparken ismini duyuran ve Kamps fırınlar
zinciri veliahtı Sebastian Kamps
ile 14 yıl önce evlenen Gülcan Kamps
, dün anne olma mutluluğu yaşadı. Sosyal medya hesabından doğum yaptığını duyuran Gülcan
, "Seni seviyoruz bebek Kamps. Hoşgeldin canım" cümleleri ile sevincini dile getirdi. 39 yaşında anne olan Gülcan, bebeğinin cinsiyeti ile ismini gizli tuttu. Gülcan Instagram
hesabından doğumdan birkaç saat önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı, "Bizi dünyanın en mutlu ebeveynleri yaptı" dedi. Gülcan daha önceki röportajlarında iki çocuk sahibi olmak istediğini ifade etmiş ve çocuklarına bir bakıcının bakmasını istemediğini söylemişti. FRANKFURT