Bir skandal da Frankfurt’ta

Almanya
'da
bu hafta içinde verilen üç karar, Neo- Nazilerin hakim önüne çıkıp hüküm giymesini engelledi. Önce NSU davasının kara kutusu, tetikçiler Uwe Mundlos
, Uwe Böhnhardt
ve Beate Zschaepe
'nin en yakınındaki isim olan Andre Eminger
aklandı. Federal Başsavcılığın 12 yıl isteyip, 2.5 yıl ceza ile yırtan Eminger'in cezası Yargıtay tarafından onandı, Eminger yeniden yargılanmaktan kurtuldu.
HANAU KAPATILDI
İKİNCİ skandala bu kez bizzat Federal Başsavcılık imza attı. 4'ü Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği Hanau terör saldırısının dosyası kapatıldı. Savcı, "Yardım ve yataklık eden yok" deyip, kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Almanya bu kararları tartışırken, bir skandal da Frankfurt
'tan geldi. Ve bu kez adalet mekanizması, ırkçı bir polisi akladı. Avukat Seda Başay Yıldız
'ı tehdit eden polis hakkında dava açılmadı.
TEHDİT ETTİ
SKANDALA imza atan Frankfurt Savcılığı oldu. NSU davasının avukatı Seda Başay Yıldız'a NSU 2.0 imzalı maili gönderen Neo-Nazi emekli polisin yargılanmayacağı açıklandı. Hermann S. isimli polisin evinde ruhsatsız silah bulunmasına ve Yıldız'a, "Yarın evini kundaklayıp kızını da bıçaklayacağız" şeklinde tehdit savurmasına rağmen, Alman
yargısı, polise dokunmamayı yeğledi.
İĞRENÇ MESAJLAR
EMEKLİ olan Neo-Nazi polis ünlü avukata, "Merhaba Seda. NSU kurbanlarını temsil etmiş olman çok şirin. Şimdi sen de, seni temsil etmesi için birini ararsan, çok güzel olur. Çünkü evini ve beraberinde bütün aileni güzelce yakmamız sadece bir an meselesi" mesajını gönderdi. Hermann S. ayrıca, "Sizi gazlayacağız. Almanya'dan defol. Almanya Alman'dır. Polisimiz Alman kalacaktır" dedi.
BİLDİĞİN IRKÇI
HERMANN S.'nin silahları profesyonel şekilde dolapların arkasına sakladığı öğrenildi. Evinde iki tabanca, bir pompalı tüfek ve birçok suç aleti bulunan emekli polisin, birçok gazeteye okur mektubu göndererek yabancılara hakaret ettiği belirtiliyor. 2004 yılında henüz 47 yaşında polislikten emekli olan Hermann S. (63) ve karısı Erika
(55), 24 Temmuz 2020'de düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı.