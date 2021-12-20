Mercedes’e Ergun damgası

Dünyanın en büyük otomobil fabrikalarından olan Mercedes Benz
'in işyeri işçi temsilciliğine Eskişehirli Ergun Lümalı
seçildi. Lümalı (59), çırak olarak girdiği Mercedes
'te şimdi 100 bin çalışanın haklarını korumak için doğrudan başkan sıfatıyla mücadele verecek. 2010 yılında IG Metall
'in yönetim kurulu üyesi, 2014 yılında da Mercedes Sindelfingen İş Konseyi
Başkanı olan Lümalı'nın babası da eski bir Mercedes çalışanı.
ÇALIŞANLAR MEST OLDU
LÜMALI, Mercedes Benz'in sahibi konumundaki Daimler
AG'de işçilerin destekçisi olmaya hızlı başladı. Lümalı'nın ilk icraatı, rekor kar elde eden Daimler'in bütün çalışanlarına 6 bin euro kar payı verdirmek oldu. Binek otomobil bölümünde 100 bin, kamyon bölümünde ise çalışan 25 bin kişi olmak üzere 125 bin personele prim dağıtılacak. Paranın, şubat ayında ödeneceği öğrenildi.
"DOĞRU SİNYAL"
ERGUN Lümalı, "Pandemi sürecindeki çip krizi, kısa süreli çalışma ve birçok personel için evden çalışmanın kalıcı hale geldiği çalkantılı bir yılın ardından prim kararı, personele yönelik doğru bir sinyaldir" dedi. 2023 yılına kadar başkan seçilen Lümalı, aynı zamanda Daimler AG Denetleme Kurulu Üyesi. Ergun Lümalı, Mercedes'te bu göreve seçilen ilk Türk oldu.