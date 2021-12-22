‘Irkçılardan utanıyorum’

BADEN Württemberg Eyaleti
'nde bulunan Filderstadt
'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kundakladığı garajları kül eden yangının ana binaya sıçramaması nedeniyle can kaybı yaşanmamıştı. Kundaklamayı fark edip itfaiyeye haber veren Alman komşu Bettina Müller Glatz
, olay gecesi yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Komşu, "Gece yarısı seslere uyandım. Pis domuzlar diye bağıranları duydum" diyerek şöyle konuştu:
"BEN DE KORKUYORUM
"PENCEREDEN dışarı baktığımda alevlerin metrelerce yükseldiğini gördüm, korkunç sesler geliyordu. Hemen itfaiyeyi aradım. Yaşadığım bu olayı hiç unutmayacağım. Akyol Ailesi
'ni tanıyorum. Çok yardımsever bir aile. Keşke herkes onlar gibi olsa. Göçmenleri sevmeyen, göçmen karşıtı komşularımız var, onlardan utanıyorum. Türk ailenin yanında durduğum ve onlara destek verdiğim için korkuyorum."
PSİKOLOJİMİZ ALTÜST OLDU
ABİ Ömer Akyol'un eşi Hanife Akyol
ise şunları söyledi: "Saat 02.30 gibi bir sese uyandım, dışarıya bakınca alevleri gördüm. Hemen çocuklarımı, eşimi uyandırdım. Eşim müdahale etmeye çalıştı, ama alevler çok büyüktü. 10 yaşındaki oğlum geceleri uyuyamıyor. Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. 6 ay önce de depomuz yakılmıştı, psikolojimiz altüst oldu" diye konuştu.
'BUNU UNUTAMAYIZ'
GARAJLARI ve kameriyeyi kül eden yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alınabilmişti. Bina sahiplerinden Osman Akyol
'un eşi Nursel Aksoy
, yaşadıkları dehşeti kolay kolay unutamayacaklarını belirterek, "Çok büyük bir yangındı. Her şey bitti dedim. Küçük oğlum çok etkilendi, hala korkuyor. Büyük kızım sabahlara kadar uyumuyor, 'Acaba yine saldırı olur mu?' diye. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın" dedi.