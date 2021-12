Hayat pahalılığı isyan ettirdi

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22.1, akaryakıt fiyatlarının ortalama yüzde 65 arttığı Almanya 'da enflasyon yüzde 5.2 olarak açıklanmıştı. Yıl sonuna kadar yüzde 6'yı bulması beklenen enflasyon böylece son 30 yılın en üst seviyesine yükselmiş oldu. Gıda ve enerji fiyatlarındaki büyük artış, Almanya'da yaşayan insanların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Hükümet şimdiye kadar herhangi bir önlem almış değil. SABAH Avrupa, Alman ve Türk vatandaşlarına yüksek enflasyonun yaşamlarını nasıl etkilediğini sordu.İlk başta o kadar farkına varmadım ama sonraları her alışverişte aldıklarımın çok pahalılaştığını fark ettim. Özellikle gıda fiyatlarında önemli bir artış söz konusu.Önceden maaşımızdan biraz artırıp birikim yapabiliyorduk. Şimdi gelirlerimiz, giderlerimizi ancak karşılıyor. Bazen de karşılamıyor.Yüzde 5 enflasyon yaşıyoruz. Bunun etkisini fırından tutun da gıda fiyatlarına kadar her şeyde hissediyoruz. Pahalılık aldı başını gidiyor.Herşey zamlandı. Eskiden markete gittiğimizde 100 euro ile alışverişimizi yapıp dönüyorduk. Şu anda ise 200-250 euroya haftalık mutfak alışverişimizi yapamıyoruz.Almanya'da yıllardır enflasyon nedir bilmiyorduk. Markete her gittiğimizde fiyatların arttığını görüyoruz artık. Bu sadece temel gıdaya değil, enerjiye, doğalgaza, benzin fiyatlarına da yansıdı.Enflasyon nedeniyle gıda, akaryakıt, elektrik, su, gaz fiyatlarında artış hissediyorum. Ben şanslıyım, çünkü iyi bir işte çalışıyorum ve maaşım çok iyi. O yüzden henüz geçim sıkıntısı çekmiyorum ama gidişat bizi nereye sürükleyecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Temennim fiyatların normal bir düzeye inmesi.