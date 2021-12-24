Hayat pahalılığı isyan ettirdi

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22.1, akaryakıt fiyatlarının ortalama yüzde 65 arttığı Almanya
'da enflasyon yüzde 5.2 olarak açıklanmıştı. Yıl sonuna kadar yüzde 6'yı bulması beklenen enflasyon böylece son 30 yılın en üst seviyesine yükselmiş oldu. Gıda ve enerji fiyatlarındaki büyük artış, Almanya'da yaşayan insanların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Hükümet şimdiye kadar herhangi bir önlem almış değil. SABAH Avrupa, Alman ve Türk vatandaşlarına yüksek enflasyonun yaşamlarını nasıl etkilediğini sordu.
HER ALIŞVERİŞTE HİSSEDİYORUM
TANJA TUSCHEWİCKİ:
İlk başta o kadar farkına varmadım ama sonraları her alışverişte aldıklarımın çok pahalılaştığını fark ettim. Özellikle gıda fiyatlarında önemli bir artış söz konusu.
GİDERLERİMİZİ ZOR KARŞILIYORUZ ARTIK
ERDOĞAN DEMİRAY:
Önceden maaşımızdan biraz artırıp birikim yapabiliyorduk. Şimdi gelirlerimiz, giderlerimizi ancak karşılıyor. Bazen de karşılamıyor.
PAHALILIK ALDI BAŞINI GİDİYOR
YASEMİN İNANLI:
Yüzde 5 enflasyon yaşıyoruz. Bunun etkisini fırından tutun da gıda fiyatlarına kadar her şeyde hissediyoruz. Pahalılık aldı başını gidiyor.
MUTFAK MASRAFI 2-3 KAT ARTTI
RASİM DURUSOY:
Herşey zamlandı. Eskiden markete gittiğimizde 100 euro ile alışverişimizi yapıp dönüyorduk. Şu anda ise 200-250 euroya haftalık mutfak alışverişimizi yapamıyoruz.
HER ŞEYE ZAM GELDİ
EMRE CANSIZOĞLU:
Almanya'da yıllardır enflasyon nedir bilmiyorduk. Markete her gittiğimizde fiyatların arttığını görüyoruz artık. Bu sadece temel gıdaya değil, enerjiye, doğalgaza, benzin fiyatlarına da yansıdı.
FİYATLAR NORMALLEŞSİN
CHRİSTOF BARO:
Enflasyon nedeniyle gıda, akaryakıt, elektrik, su, gaz fiyatlarında artış hissediyorum. Ben şanslıyım, çünkü iyi bir işte çalışıyorum ve maaşım çok iyi. O yüzden henüz geçim sıkıntısı çekmiyorum ama gidişat bizi nereye sürükleyecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Temennim fiyatların normal bir düzeye inmesi.