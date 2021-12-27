Matematik testinde iğrenç ırkçılık

YEŞİLLERLİ ASLAN DUYURDU
HANGİ şehirde ve hangi okulda meydana geldiği netlik kazanmayan olayı kendisi de öğretmen olan Yeşiller
Partili Bahar Aslan
duyurdu. 9. sınıf öğrencilerine dağıtıldığı öğrenilen matematik alıştırma testinin fotoğrafını paylaşan Aslan, "Bunu az önce gönderdiler. Okul sisteminde ırkçılıktan söz ediyorsak, göçmenlerin bu şekilde resmedildiği ödevleri de kastediyoruz" dedi.
SKANDAL SORU
ASLAN, "Ahmet'in sık sık madeni 1 ve 2 eurolara ihtiyacı oluyor. Ahmet bir uyuşturucu tacirinde 10 euro bozduruyor. Ahmet'in eline hangi madeni paradan kaç adet geçer?" sorusunu içeren teste tepki gösterdi. Aslan, "Aklında tut: Eğer öğretmen olarak ırkçılığa karşı eleştirel hareket edersen, hakkında disiplin soruşturması açılması da mümkün" ifadelerini kullandı.
ALGI YAPIYORLAR
TESTTEKİ bu soru ile "Ahmet" isimli bir Türk
çocuğu ile uyuşturucu taciri arasında bir bağ kurularak, algı yapılıyor. Böylece öğrencilerde, "Ahmet'in uyuşturucu satıcılarıyla bağlantısı var" algısı oluşuyor. Öğrenciye matematik dersinde verilen testin bir ders kitabından mı olduğu yoksa bir öğretmenin mi verdiği henüz belirsizliğini koruyor.
RESMEN UTANÇ BELGESİ
PAYLAŞIMINA fazla açıklık getirmeyen Aslan'ın üzerine bir müfettiş salınmış olma ihtimali bulunuyor. Öğrencilere "test" olarak yutturulmaya çalışılan açık ırkçılığa Türk avukat Fatih Zingal
da tepki gösterdi. Zingal, "Türkler uyuşturucu tacirleriyle bağlantılı olarak anılıyorsa, bu düpedüz ırkçılıktır. Bu bilinçaltına gönderilen ırkçılık söylemi, göçmenlere dönük ırkçılığı körüklüyor. Bunun bir okulda kullanılması utanç verici" dedi.