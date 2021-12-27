Üç Türk’e Kraliyet Nişanı

AYAKLARINA GİTTİ
HOLLANDA'NIN
Schiedam kenti Belediye Başkanı Cor Lamers
, şehirde yaşayan Kazım Çelik
(79), Nurettin Keten
(78) ve Salim Aslan
'a (78) ödüllerini vermek için bizzat evlerine gitti. 1975 yılından itibaren kentte yaptıkları gönüllü çalışmalar nedeniyle nişana layık görülen Türklere Başkan Lamers, "Bu toplumun öncüleri oldunuz" dedi ve çalışmalar için teşekkür etti.
"ALLAH RIZASI İÇİN"
KURDUKLARI Hollanda
Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Muradiye Cami Cemiyeti
'nde aldıkları görev nedeniyle ödüllendirilen Kazım Çelik, Nurettin Keten ve Salim Aslan, "Biz bu çalışmaları aslında Allah rızası için yaptık. Bu ödül tabii ki bizleri çok mutlu etti. Biz de caminin kurulmasında her kimin emeği geçmişse teşekkür ederiz" dedi.