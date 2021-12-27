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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Üç Türk’e Kraliyet Nişanı

FATİH ÖZYAR
Üç Türk’e Kraliyet Nişanı

Hollanda’da 3 Türk’e hizmetleri nedeniyle Kraliyet Nişanı verildi. Schiedam’da yaşayan Türkler, 46 yıldır yaptıkları gönüllü çalışmalar nedeniyle ödüllendirildi

AYAKLARINA GİTTİ
HOLLANDA'NIN Schiedam kenti Belediye Başkanı Cor Lamers, şehirde yaşayan Kazım Çelik (79), Nurettin Keten (78) ve Salim Aslan'a (78) ödüllerini vermek için bizzat evlerine gitti. 1975 yılından itibaren kentte yaptıkları gönüllü çalışmalar nedeniyle nişana layık görülen Türklere Başkan Lamers, "Bu toplumun öncüleri oldunuz" dedi ve çalışmalar için teşekkür etti.

"ALLAH RIZASI İÇİN"
KURDUKLARI Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Muradiye Cami Cemiyeti'nde aldıkları görev nedeniyle ödüllendirilen Kazım Çelik, Nurettin Keten ve Salim Aslan, "Biz bu çalışmaları aslında Allah rızası için yaptık. Bu ödül tabii ki bizleri çok mutlu etti. Biz de caminin kurulmasında her kimin emeği geçmişse teşekkür ederiz" dedi.
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Üç Türk’e Kraliyet Nişanı
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