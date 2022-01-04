Hollanda’nın kültür ve medyası Uslu’ya emanet

HOLLANDA
'DA 17 Mart 2021 tarihinde yapılan genel seçimin üzerinden 271 gün geçtikten sonra sonunda partiler koalisyon sözleşmesi üzerinde uzlaştı. Başbakan Mark Rutte
'nin dördüncü kez bu göreve getirildiği dört partili koalisyon hükümetinde Demokratlar 66 (D66) Partili 49 yaşındaki Günay Uslu
, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi.
TARİH UZMANI
USLU, Corendon Havayolları
kurucularından Atilay Uslu
'nun kardeşi. D66'dan Devlet Bakanı olan Emirdağlı Uslu'nun, Amsterdam Üniversitesi
'nde kültür tarihi üzerine doktorası var. Uslu, ailesinin şirketinde geliştirme direktörü olarak görev yapıyordu. Adalet Bakanlığı'na ise Özgürlük ve Demokrasi Partili
(VVD) Milletvekili Dilan Yeşilgöz Zegerius
getirildi.