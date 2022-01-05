Steinmeier’in önü açıldı

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
2017 yılında göreve getirilmişti. Almanya
'da geçtiğimiz eylül ayında yapılan genel seçimden hemen önce, "İkinci kez görev almak isterim" açıklamasında bulunan Steinmeier'in yerine bir başka adayın getirilebileceği öne sürülmüştü. Ancak Steinmeier'i rahatlatan ilk açıklama Hür Demokrat Parti
(FDP) Genel Başkanı Christian Lindner
'den geldi.
SEÇİLMESİ KESİN GİBİ
LİNDNER,
Steinmeier'in ikinci dönem cumhurbaşkanlığını desteklediğini açıkladı. Şimdi de Yeşiller Partisi
, Steinmeier'in bir dönem daha cumhurbaşkanı olarak kalmasını desteklediğini bildirdi. Böylece Steinmeier, seçilmeyi bir nevi garantilemiş oldu. Hükümet partilerinin 13 Şubat'ta yapılacak seçimde 1472 üyenin olduğu Federal Kongre
'de 776 oyu bulunuyor.