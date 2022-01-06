Oğlumuzun katilini bulun

Almanya
'nın Altena
kentinde 4 Eylül 2015 günü şato çevresindeki orman yolunda boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Recep Bektaş'ın (21) ailesi SABAH'a konuştu. Anne Hikmet ve baba Celal, "Eyaletimizin İçişleri Bakanı Herbert Reul
, 195 faili meçhul cinayetin çözülmeye çalışacağını açıklayınca umutlandık. Bir kız arkadaşı Recep'in çok tehdit aldığını söyledi. Şatoya giderken yanında 1.70 metre boyunda birini gören tanık var. Dosyası intihar şüphesi ile kapatıldı. İntihar olsa cinayet aleti olay yerinde olur. Çocuğumuzun katil veya katillerinin bulunmasını istiyoruz. Yeniden açılan dosya ile katil ortaya çıksın" dedi.