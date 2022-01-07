Bravo Hülya hanım

İsviçre
'nin Luzern
kentinde yaşayan Erzurumlu Hülya Eren
(47), 2008'de babasını, bir yıl sonra da abisini yitirince mezarlık yapımı işine girdi. Ülkede mezarlıklar için astronomik ücretler istendiğini ifade eden Eren, İserlohn
'daki Müslüman mezarlığına saldırı sonrası örnek bir davranış sergiledi. Eren, "Elimden geldiği kadar tahrip edilen tüm mezarları ücretsiz yenilemeye hazırım" dedi.
KİMSE YALNIZ KALMASIN
EREN, "Abim iyi bir futbolcuydu ama yurtta vefat etti. Onun için ne yapabilirim diye düşündüm. Kimse yalnız kalmasın, yalnız ölse bile sahibi olsun düşüncesinden hareketle mezar taşı ve mezarlık yapımı için dernek kurdum. Türkiye
'den hazır mezar taşları getirdim. Yıllardır maddi gücü olmayan ailelerin vefat eden yakınları için cüzi rakamlar karşılığı mezarlarını yaptım" diye konuştu.
SALDIRI DERİNDEN ÜZDÜ
MADDİ sıkıntı çeken ailelere kefen dağıttığını, cenaze yıkanmasında yardımcı olduğunu da dile getiren Eren, "Elimde, kızımın da yardımıyla Türkiye'den getirdiğim çok sayıda hazır mezar var. Bunların arasında çocuk mezarı da mevcut. İserlohn'daki saldırı beni çok derinden üzdü. Sosyal medyada SABAH
gazetesinin haberlerini görünce ailelere yardımcı olmak istedim. Gayem insanların acısını biraz olsun hafifletmek" dedi.
Tevfik KARA/ISERLOHN