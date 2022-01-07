Sert tedbirler geliyor

OMICRON VAKALARI ARTIRDI
ALMANYA
'DA son 24 saatte 64 bin 340 kişinin Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Vaka sayısının son günlerde Omicron varyantı nedeniyle hızla artması ülkede ek tedbirleri de gündeme getirdi. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach
, bugün kabine federal ve eyalet hükümetleri toplantısında daha sert tedbirleri içeren taslağı gündeme getirecek.
AŞI ZORUNLULUĞU ŞART
LAUTERBACH, "Üzerimize gelen ağır dalgayı karşılayabilmemiz için sert tedbirler gerekli olacak. Karantina süreleri ise kısalacak" dedi. Bakan, aşı kampanyası ile ilgili yeni hedef belirlendiğini ifade etti ve 18 yaşından büyüklere aşı olma zorunluluğu getirmeyi öngören bir taslak üzerinde çalıştığını vurguladı.