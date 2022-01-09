Almanya önlemleri sertleştirdi

MASKE TAVSİYE EDİLDİ
ALMANYA
'DA Başbakan Olaf Scholz
başkanlığında düzenlenen video konferansta, federal hükümet ve eyaletler, ülkede halen geçerli olan koronavirüs tedbirlerini daha da sertleştirme kararı aldı. Özellikle restoranlara dönük kısıtlamaları kararlaştıran siyasiler, toplu taşıma araçlarında da "acilen FFP2 tipi maske" taşınmasını tavsiye etti.
ÜÇ AŞILILAR MUAF
ALINAN karara göre 15 Ocak 2022 tarihi itibarıyla restoranlara veya kafeteryalara ancak aşısı tam olup da negatif bir koronavirüs testini ibraz edenler alınacak. Üçüncü doz aşıyı yaptıranlar ise kısıtlamalardan muaf tutulacak. Hükümet bu önlemlerle ülkede koronavirüs vaka sayılarının İngiltere
ve Fransa
'daki gibi 200 bin sınırını aşmasını engellemek istiyor.