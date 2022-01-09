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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Kıt kanaat geçiniyoruz

Fatih YILMAZ
Kıt kanaat geçiniyoruz

Artan koronavirüs vakaları, taksicilerdeki endişeyi artırdı. İki yıldır zor günler geçiren taksiciler, “İşler yine durma noktasına geldi. Zor durumdayız” dedi

Almanya'da günlük korona vaka sayısı 60 binleri aşınca taksicilerde endişe hâkim oldu. Koronanın işleri durma noktasına getirdiğini belirten Mannheim ve Ludwigshafen kentinde çalışan taksiciler kıt kanaat geçindiklerini söyledi. 25 yıldır taksicilik yapan Ersin Şentürk, "İki taksim var ama çalışacak personel yok" dedi. 21 yıllık taksici Osman Kadero, "Bir ailede tek kişi çalışıyorsa taksicilik yaparak geçinmek çok zor" dedi. Ramazan Tivriz, taksiciliğe başladığı yıl pandeminin patlak verdiğini söyledi. Saffet Erol, 2000'li yıllardan önce kazanılan paraları şimdi kazanmanın hayal olduğunu, Mehmet Polat ise kıt kanaat geçindiklerini, saat ücretlerinin 5 euroya kadar düştüğünü anlattı.
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Kıt kanaat geçiniyoruz
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