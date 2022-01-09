Vatana millete sırtınızı dönmeyin

Cerrahi işlem uygulamadan tiroid (guatr), meme tümörü tedavi etmedeki başarısı ile bilinen Prof. Dr. Dr. Hüdayi
Korkusuz, Türkiye
'de öğretim üyesi olmaya ve tedavi merkezi kurmaya hazırlanıyor. 60'tan fazla doktor yetiştiren, 50'den fazla uluslararası makale ve yayını bulunan Korkusuz, "Araştırmalarımı, bilgimi ve deneyimlerimi daima paylaştım. Türkiye'ye yoğunlaşacağım" diye konuştu.
AFYON'DA ÖĞRENCİ YETİŞTİRECEK
KÖTÜ huylu bir meme tümörünü küçük bir komplikasyonla ve yoğun bipolar iyon akımı kullanarak, yara izleri olmadan dünya çapında ilk kez tedavi etmeyi başaran Korkusuz, "Artık Afyonkarahisar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak da görev yapacağım. Türkiye'de termal ablasyon merkezi kuracağız. Vatana, millete ve ümmete faydalı gençler yetiştireceğiz. Sırtınızı Türkiye'ye dönmeyin" dedi.
ÖMÜR BOYU MAHKÛMİYETE SON
TERMAL ablasyon teknikleri konusunda büyük başarı sahibi olan Korkusuz, bu metodun, minimum seviyede cerrahi müdahale, cerrahi işlem gerektirmeden müdahale, ayakta tedavi, yara izi bırakmama avantajı sağladığını belirtti. Tedavide başarı oranının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Korkusuz, tedavisi sonrası hormon alımına gerek kalmadığına işaret etti.
İKİ ALANDA 'DOKTOR' UNVANI
FRANKFURT Bürgerhospital Hastanesi
Termal Ablasyon Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Dr. Hüdayi Korkusuz, dünya çapında ilk kez kötü huylu meme tümörünü bipolar iyon akımı kullanarak ameliyatsız tedavi etme başarısı gösterdi. Korkusuz daha önce de Frankfurt Üniversitesi Hastanesi
Nükleer Tıp Bölümü Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. Tıp öğrenimini üstün performansla bitirip ödül alan Korkusuz, radyoloji ve fizyoloji alanlarında iki ayrı doktora unvanına sahip.