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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Almanya’yı yine korku sardı

İBRAHİM TAŞ
Almanya’yı yine korku sardı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 80 bini aştı. Omicron varyantı ve aşılı olanların koronavirüse yakalanmayacaklarmış gibi hareket etmeleri endişeye neden oldu

Almanya'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı hiç olmadığı kadar yüksek çıktı. Robert Koch Enstitüsü (RKI), günlük vaka sayısını 80 bin 430 olarak duyurdu. Yeni vaka sayılarıyla beraber ülkedeki aktif vaka sayısı 710 bin 400'e ulaştı. Omicron varyantı sayısı 17 bin 139 artışla 118 bin 219 oldu. Son 24 saatte 384 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 114 bin 735'e çıktı.

ÇOK RAHAT DAVRANIYORLAR
Vaka sayısındaki artışın bir nedeni hızla yayılan Omicron varyantı olurken, diğer neden olarak aşılananların hiç virüse yakalanmayacaklarmış gibi hareket etmesi gösterildi. Sahte aşı karnelerindeki artışın da virüsün yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor. Bu yolla koronaya yakalanan bir kişinin kısıtlamaların olduğu alanlara girebildiği ve virüsü yaydığı aktarılıyor.
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Almanya’yı yine korku sardı
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