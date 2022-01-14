İşte 32 yıl gizli tutulan mektup

Almanya'nın Kempten
kentinde tarihler 17 Kasım 1990 gününü gösterdiğinde Tupdibi ailesinin yaşadığı ev ırkçılar tarafından kundaklandı. Evde ailenin 5 yaşındaki oğulları Zafer, can verdi. Kundaklamanın ardından ırkçılar yerel bir gazeteye mektup gönderdi ve kundaklamayı üstlendi. Polise iletilen o mektup, emniyet ve savcı tarafından sümen altı edildi. SABAH
, 32 yıl gizlenen mektuba ulaştı.
AÇIKÇA İTİRAF ETMİŞLER
MEKTUPTA, kundaklanan evin adresi açık şekilde verilirken, 'Gerçekleştirdiğimiz başarılı saldırı' ifadesinin yer aldığı görüldü. Bu saldırının bir başlangıç olduğunun yazıldığı mektupta, "Kempten tüm Alman olmayan yaratıklardan kurtulana kadar durmayacağız. Kempten yabancılardan, solculardan, eşcinsellerden ve diğer domuzlardan arınacak ilk şehir olacak" ifadeleri de yer aldı.
KISA SÜREDE DOSYA KAPANDI
MEKTUBUN son satırına 'Milliyetçilerden selamlar' ifadesi yazılırken, Hitler'in subaylarının simgesi haline gelen SS harflerine vurgu yapıldığı da görüldü. Faşistler, mektubu Anti Kanaken Kempten Birliği
adına imzaladı. Emniyet bu itiraf mektubunu gizleyip, söz konusu ırkçı oluşumun üyelerini sorgulamadı. Faile ulaşma yoluna gidilmedi ve kısa süre sonra 'adi kundaklama' denilerek dosya kapatıldı.
O DÖNEMDE ARAMADILAR ŞİMDİ İPUCU PEŞİNDELER
BİR gazetenin failleri bulunmayan yangınlarla ilgili yaptığı araştırma sonrası 2020'de Münih Başsavcılığı
'na yazdığı yazı ile söz konusu mektubun varlığı ortaya çıkmıştı. Savcı dosyayı açtığında faşistlerin mektubuna rastlamış, dosyayı yeniden açmıştı. Şimdi o dönemde Anti Kanaken Kempten Birliği'ne üye olanlar veya onları tanıyanlar üzerinden fail ya da faillere ulaşılmaya çalışılıyor.