Hastanelerin yükü arttı

Koronavirüs vaka sayısının 100 binlere doğru gittiği Almanya
'da dün Sağlık Bakanı Karl Lauterbach açıklamada bulundu. Vaka sayısı artışının süreceğini söyleyen Bakan, "Salgın şimdi Almanya'da tehlikeli sularda ilerliyor. Daha fazla insanın tedavi edilmesi gerekecek, hastanelerin yükü daha ağır olacak" dedi, aşılama ve mevcut kısıtlamalara güvendiğini aktardı.
DOĞRU PAKET YÜRÜRLÜKTE
Daha fazla günlük kısıtlama istemeyen Bakan Karl Lauterbach, "Şu anda doğru önlem paketi yürürlükte" dedi. Öte yandan yeni pandemi uygulamaları dün Eyaletler Meclisi'nden de geçti. Yeni uygulama kapsamında üçüncü aşısını olanlar, koronavirüslü kişilerle temaslı olsalar dahi karantinaya girmeyecekler.