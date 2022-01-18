Bayrak hazımsızları yeniden saldırdı

Almanya
'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'ne bağlı Herten
kasabasında yaşayan ses sanatçısı Cevdet Yılmaz, yeniden saldırıya uğradı. Aracını park ederken üç kişinin önce sözlü ardından fiziki saldırısına maruz kalan Cevdet Yılmaz, dehşet anlarını SABAH'a anlattı. Yılmaz, saldırganların "Aracını buradan çek" dedikten sonra kendisine kafa atarak yaralandığını söyledi.
SOPALI 10 KİŞİ ETRAFIMI SARDI
DOKTORDAN çıkıp aracına bindiğini ifade eden Yılmaz, "Bir anda etrafımı elleri sopalı 10 Alman sardı. Otomobilimin kapılarını kilitledim. Şayet bunu yapamamış olsaydım ya da aracıma binmeden beni görselerdi linç edeceklerdi. Otomobilimi boydan boya çizdiler. Telefonla polisi aradım. Polis gelince saldırganlar kaçtı" diye konuştu.
BAYRAKLI KLİPTEN SONRA SALDIRI
DAHA önce de otomobilinin lastiklerinin patlatıldığını anlatan Cevdet Yılmaz, saldırıların, çektiği klipler sonrasında başladığını söyledi. Yılmaz, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çektiğim klip, Herten'in en yüksek noktasına Türk bayrağı dikmem ile son buluyordu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destek amaçlı bir şarkı yazıp klip çekmiştim. Saldırılar arttı" dedi.
BAYRAK ASMIŞTI
YILMAZ, saldırıların kendisini endişelendirdiğini söyledi ve "Tüm saldırıları polise bildirmiştim. Son saldırıdan sonra evimin çevresinde devriye gezmeye başladı" diye konuştu. Mega Yıldız
adıyla sahne alan Cevdet Yıldız
, hain darbe girişiminden sonra yazdığı şarkıya çektiği klipte kentin en yüksek noktasına Türk bayrağı asmıştı.