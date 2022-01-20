Basın özgürlüğü ayaklar altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın fotoğrafının üzerine "Kill Erdoğan
" (Erdoğan'ı Öldür) yazarak gösteri yapan dört İsviçreli'nin yargılanmasına başlandı. Önceki gün başlayan duruşma öncesinde ise Bern Mahkemesi
, basın özgürlüğünü kısıtlayan bir karara imza attı. Mahkeme, duruşma öncesinde bütün gazetecilere "Belirtilen şu bilgilere yer vermeyeceğim" şeklinde bir taahhüt imzalattı.
TOPLU KORUMA
BUNA göre Bern Mahkemesi sanıkların "cinsiyeti, yaşı veya mesleklerini açığa çıkaracak" tek bir kelime bilgiye yer verilmesini yasakladı. Mahkeme bu kuralın sadece sanıklar değil, tanıklar ve davacılar için de geçerli olduğuna karar verdi. Buna uymayan gazetelere ise "kurallara uymamak" nedeniyle cezai takibat yapılacağı açıklandı. Ancak duruşmanın ilk gününe, bir Türk gazeteciye yapılan muamele damga vurdu.
MUHABİRE ZORLA TWEET'İNİ SİLDİRDİLER
ANADOLU Ajansı
muhabiri Bayram Altuğ
'un duruşmadan önce paylaştığı bir tweet'te sanıklara "terörist" denilmesini konu eden sanık avukatları, muhabirin salondan çıkarılmasını istedi. Mahkeme bu talebi reddetti. İfadesi alınan Altuğ daha sonra paylaşımı silmek zorunda kaldı. İsviçre
basınına açıklama yapan Altuğ, "Ben konunun afiş olduğunu düşünüyordum. Bunun yerine benim ifadem alınıyor. Hayatımda böyle bir olay yaşamadım" dedi.