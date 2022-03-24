Aile birleşiminde hukuk zaferi

OTURUMU İPTAL EDİLMİŞTİ
ÜLKEYE evlilik yolu ile gelen, ancak üç yıl dolmadan ayrılan, aynı işyerinde çalışıp işe devam etme şartını da yerine getirmeyen bir Türk'ün iptal edilen oturum hakkı davasından olumlu karar geldi. Avukat İsmet Özkara, "Bağımsız oturum almak için, üç yıl evli kalmak, bir yıl aynı işyerinde çalışıp, o işyerinde çalışmaya devam etmek konusu var. Müvekkilim bu şartları yerine getirmedi. 1983'teki yasayı hatırlattık" diye konuştu.
ESKİ YASAYI KABUL ETTİRDİ
ÖZKARA, Hollanda
'da 1983 yılındaki yasaya göre bir yıl evli kalındıktan sonra süresiz oturum alma hakkı olduğunu ifade etti ve "Ankara Anlaşması
'na göre Türk vatandaşlarının en olumlu kanundan yararlanma hakkı var. Mahkemede bunu savunduk. Hâkim bizi haklı buldu ve Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi
'nin (IND), oturum izni iptalinin haksız olduğuna karar verdi. Şimdi IND'nin yeni kararını bekliyoruz" dedi.