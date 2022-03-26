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Giriş Tarihi: 26.3.2022

‘Gıcık oluyorum’ dedi 10 bin Euro ceza yedi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
‘Gıcık oluyorum’ dedi 10 bin Euro ceza yedi

Hakemlerle yıldızı bir türlü barışmayan Kerem Demirbay, son maçında hakem hakkında yorum yapınca 10 bin euro ile cezalandırıldı

BUNDESLİGA takımlarından Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, son lig maçında gördüğü sarı kart nedeniyle, "Bu hakeme gıcık oluyorum. Umarım gelecekte maçımızda düdük çalmaz" diye röportaj verince cezalandırıldı. Demirbay'a hakem Felix Brych'i eleştirdiği için Alman Futbol Federasyonu (DFB) Spor Mahkemesi 10 bin euro ceza kesti. Sarı kart cezalısı konumuna da düşen Demirbay, Hertha Berlin maçında oynayamayacak. Demirbay altı yıl önce Fortuna Düsseldorf'ta oynadığı dönemde maçı yöneten kadın hakem Bibiana Steinhaus hakkında "Kadın hakemlerin erkekler maçlarında işi yok" demiş ve dört maç oynamama cezasının yanı sıra bir kadınlar maçında orta hakemlik yapmıştı.
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‘Gıcık oluyorum’ dedi 10 bin Euro ceza yedi
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