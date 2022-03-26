Şampiyonluk bayrağı özgür kaldı

Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ereceği gün için geri sayıma geçtiği günlerde, Avrupalı Türkler kutlamalara erken başladı. İki yıl önce 'Şampiyon olacağız' diye alınan, şampiyonluk kaçınca cezalandırılan bayrak çıktı ve Berlin'in en yüksek noktasına asıldı. Fanatik babanın, 'Trabzonspor şampiyon olursa bayrağı başkentin en yüksek noktasında dalgalandır' vasiyeti de yerine geldi.
İKİ YIL ÖNCE CEZA VERDİ
BERLİN'DE yaşayan Yusuf Fidan
, "İki sene önce şampiyon oluyoruz diye büyük bir bayrak yaptırdım. Şampiyonluğu Başakşehir
'e kaptırınca bayrağa ceza verdim. Dolaba koydum ve 'Bu bayrak sadece Trabzonspor şampiyon olursa dolaptan çıkacak' dedim. Oğlum Emre, Enes Şahinbaş
, Batuhan Hacıosmanoğlu
ve Malik Devecioğlu
ile Zafer Anıtı'nda bayrağı dalgalandırdık" diye konuşu.
"BABAMIN VASİYETİYDİ"
ANİTA bayrak asmanın arkasından bir başka duygusal hikâye daha çıktı. Berlin amatör liglerinde uzun yıllar futbol oynayan Murat Şahinbaş
, üç yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düştü. Ölmeden önce oğlu Enes'e, "Eğer Trabzonspor şampiyon olursa Berlin'in en yüksek yerine Trabzonspor bayrağı asın" diye vasiyette bulundu. Köftecilik yapan Enes, vasiyeti 67 metrelik anıtta dalgalandırdı.
KÖLN'DE DE KÖPRÜYE ASILDI
Trabzonsporlu taraftar grubu olan Avrupa Gençlik, Köln'deki Heumarkt Köprüsü'ne 8 metre büyüklüğünde bayrak astı. 'Bize her yer Trabzon' diyen Cengiz Ayvaz
, "Şampiyonluk ilan edildiğinde daha coşkulu kutlama gerçekleştireceğiz. Bir grup arkadaşımla bayrakları Köln'ün önemli noktalarında dalgalandırıyoruz" dedi. İbrahim TAŞ /KÖLN