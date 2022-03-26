Giriş Tarihi: 26.3.2022

Şampiyonluk bayrağı özgür kaldı ÇAĞLAYAN AKTÜRK

Biri kaçan şampiyonluk sonrası ceza verdiği bayrağı dolaptan çıkardı, diğeri baba vasiyeti için seferber oldu. Trabzonsporlular Berlin’deki Zafer Anıtı’na bayrak astı